دراسة: تخزين البطيخ في الثلاجه تفقده فوائده الغذائية

يعد البطيخ من الفواكه الصيفية المفضلة للكبار والصغار، والتي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم والبشرة.

ووفقاً لكتاب "Healing Foods"، فإن السيترولين - وهو حمض أميني مهم موجود في البطيخ، يمكن أن يحفز إنتاج أكسيد النيتريك الذي ينظم ضغط الدم ويعزز تدفق الدم، الأمر الذي يساعدنا على التخلص من السموم ومحاربة الالتهابات في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، فالبطيخ من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية بشكل استثنائي، ما يجعلها مثالية للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

ويعد تخزين البطيخ في الثلاجة سواء قبل الفتح أو بعد تناول جزء منه، ممارسة شائعة للغاية في أغلب المنازل، لكن الأمر الذي قد لا يعرفه كثيرون، هو أن هذه الطريقة قد تقلل من فوائده الغذائية.

وفقاً لدراسة أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية ونشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية the Journal of Agricultural and Food Chemistry، فإن البطيخ المخزن في درجة حرارة الغرفة يوفر مغذيات أكثر من المبرد.

واختبر الباحثون في مختبر البحوث الزراعية الجنوبي المركزي التابع لوزارة الزراعة الأمريكية في لين بولاية أوكلاهوما أصنافاً عدة شهيرة من البطيخ لمدة 14 يوماً.

وخزنوا هذه الأنواع من البطيخ في 21 و12 و5 درجات مئوية.

ووجدوا أن المخزنة في درجة حرارة 21 تحتوي على مواد مغذية أكثر بكثير من المخزنة في الثلاجات.

وشرح الباحثون أن البطيخ يستمر في إنتاج بعض العناصر الغذائية حتى بعد التقاطه.

ولكن تبريد الفاكهة يؤدي إلى إبطاء العملية بأكملها أو إيقافها.

وفي الواقع، عند درجة الحرارة المبردة، قد يبدأ البطيخ في التحلل خلال أسبوع في حين أن العمر الافتراضي المعتاد للبطيخ هو 14 إلى 21 يوماً.

ويقترح الخبراء الاحتفاظ بالبطيخ في درجة حرارة الغرفة للاستمتاع بفوائده بالكامل.

وفي حالة الرغبة في الاستمتاع به بارداً، فيمكن صنع بعض مصاصات البطيخ اللذيذة والطازجة.