أفضل أدعية شهر شوال.. ادعية مستحبة في شهر شوال، يعتبر شهر شوال المبارك واحد من الشهور المباركة في السنة الهجرية حيث إن في بداية هذا الشهر المبارك يكون عيد الفطر المبارك ، و كان الرسول علية الصلاة و السلام يصوم ستة ايام من شهر شوال و تسمي تلك الايام بالستة البيضاء ، و لذلك يجب علينا إن نحافظ علي سنة الرسول محمد علية الصلاة و السلام و نقوم بالصيام في هذه الايام العطرة المباركة لله عز وجل ، و أيضاً يجب أن نكثر من الدعاء إلي الله في هذا الشهر و خاصة في وقت الصلاة حيث إن العبد يكون قريب من الله سبحانه و تعالي هو ساجد و الدعاء من احب الاعمال التي يجب علي كل مسلم أن يكثر من ها يومياً.

دعاء نية صيام 6 من شوال

رغم انقضاء شهر رمضان المبارك بأيامه و لياليه تبقى أبواب العبادة مفتوحة ، فالطاعة و العبادة يجب أن تلازم الإنسان في كل وقت و حين لا تنتهي مع انتهاء شهر معين ، و من أفضل العبادات التي يمكن القيام بها في شهر شوال لنستكمل بها مسيرتنا في الطاعة و العبادة ” الصوم”، تلك العبادة العظيمة التي من أقامها فاز بمغفرة الذنوب ومحو الخطايا و الآثام ولاسيما في هذا الشهر الذي يتضاعف فيه الأجر و الثواب ومن أفضل الأدعية التي التي نستطيع أن نرددها خلال الشهر الكريم ما يأتي:

أدعية شهر شوال

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

ادعية مستحبة في شهر شوال

اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه ، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرا مما كنا فيه يارب العالمين…

اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم. اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ. اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْت الْحيُّ الَّذي لاَ تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُونَ. للَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم.

دعاء شهر شوال 2022