جيش العدو يطلق المناورة العسكرية “عربات النار” لمدة شهر كامل

بدأ جيش الاحتلال مناورة عسكرية واسعة النطاق تستمر أربعة أسابيع، حاملةً اسم “عربات النار” حيث تشارك فيها قوات نظامية واحتياط من كافة القيادات، الأذرع والهيئات ووحدات الجيش.

ويحاكي التمرين العسكري الأوسع إطارًا وزمانًا للجيش، والذي يستمر شهرًا كاملًا سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع، جوًا، بحرًا، برًا وسيبرانيًا.

وبحسب إذاعة الجيش فإن “عربات النار”، تمرين فريد من نوعه؛ يهدف إلى زيادة جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد.

وحدد رئيس أركان الاحتلال، الجنرال أفيف كوخافي الإنجازات المطلوبة والواجب حصدها من التمرين، من أهمها:

تحسين القدرة العسكرية والجاهزية لحرب مع التركيز على استخدام العمليات بوتيرة عالية، مع توجيه ضربات وتعزيز الدفاع والمناورات المتعددة الأبعاد بتدريب كافة المستويات من القيادة العامة وحتى أقصى الوحدات الميدانية العسكرية. بالإضافة إلى ذلك استقاء الدروس من حملة “حارس الأسوار” واعتمادها كجزء من التمرين على مدار الشهر بأكمله.

و يشمل التمرين دمج قدرات متعددة الأذرع والأبعاد في القتال البري، الجوي، البحري، والبعد السيبراني، إضافة إلى قدرات الأجهزة الأمنية والوزارات الحكومية المختلفة وسيعمل التمرين على فحص مسار العمل وفعاليته من رأس الهرم الأركان العامة إلى الجندي الأخير.

وكجزء من التمرين، سيكون هناك فرق بحث وتعلم لاستخلاص العبر، يتمثل دورهم في تحسين أداء القوات والقيادة، إلى جانب إدراك الدروس المستفادة من تمارين هيئة الأركان العامة السابقة.

كجزء من التمرين، واعتبارًا من 9 مايو 2022 وخلال الشهر، ستكون هناك حركة نشطة غير اعتيادية لقوات الأمن: مركبات عسكرية ومدرعات وطائرات وسفن حربية.

يشار إلى أنه تم التخطيط مسبقًا للتمرين كجزء من هذة التدريبات السنوية لعام 2022