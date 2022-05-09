الاحتلال يؤجل محاكمة القيادية منى قعدان للمرة الـ15

أجّلت محكمة الاحتلال، اليوم الاثنين، محاكمة الأسيرة القيادية منى قعدان، من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين إلى 20 حزيران المقبل.

وقال شقيق الأسيرة القيادي الشيخ طارق قعدان في مقابلة خاصة، إن شقيقهم الأصغر حضر محكمة شقيقتهم منى في معسكر سالم الاحتلالي، وتم إبلاغهم بتأجيل المحاكمة إلى العشرين من حزيران المقبل، وذلك للنطق بالحكم وتحديد مدته.

وأكد القيادي قعدان، أن هذه هي المرة الخامسة عشر لتأجيل محاكمة المجاهدة أم النور من قبل المحكمة الاحتلالية، والتي لن تكسر إرادة الأسرى، داعياً بالفرج والحرية والخلاص القريب لكل أسرانا الأبطال وأسيراتنا في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أنّ محكمة الاحتلال العسكرية مددت اعتقال الأسيرة قعدان التي تقبع في سجون الدامون، في ديسمبر/ كانون أول 2021م، للمرة الـ 15على التوالي، بحجة استكمال التحقيق معها، علماً أنّ الأسيرة قعدان معتقلة منذ 12-4-2021م، وهي أسيرة سابقة، أمضت ثماني سنوات في سجون الاحتلال، خلال خمس فترات اعتقال.