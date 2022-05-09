السيد نصر الله: المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس حطمت صورة "إسرائيل" العظمى

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الإثنين، أن المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس حطمت صورة "إسرائيل العظمى.

وقال السيد نصر الله خلال المهرجان الانتخابي الكبير في صور والنبطية في جنوب لبنان :" إن المقاومة حررت الأسرى ودقت المسمار الأخير في نعش "إسرائيل الكبرى"، مؤكداً أن ما يفعله الفلسطينيون في كل يوم هو أنهم يسقطون مقوله الجيش الذي لا يقهر

وأضاف" الذين يريدون نزع سلاح المقاومة يرغبون بأن يصبح لبنان مكشوفاً أمام العدو الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن المقاومة هي من تصنع معادلات الردع.

وشدد على أن المقاومة ستقف في وجه العدو إذا حاول منع لبنان من استغلال ثرواته من النفط والغاز في المياه الإقليمية

وأوضح الأمين العام لحزب الله أنّ المقاومة "دقّت المسمار الأخير في مشروع إسرائيل الكبرى"، لافتاً إلى أنّه "من انجازات المقاومة أنها عطلت الألغام الطائفية وأعادت الثقة بالنفس للشعوب العربية والقدرة على الانتصار".

وحول مناورة العدو "الإسرائيلي"، قال الأمين العام لحزب الله:" مع بدء مناورة العدو "الإسرائيلي" أقول لكم بدءًا من الآن طلبنا من تشكيلات المقاومة أن تستنفر سلاحها ومجاهديها لتكون في أتمّ الجهوزية".

ووجه السيد نصر الله رسالة للعدو قائلاً:" أقول للعدو "الإسرائيلي" أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد من مواجهته".