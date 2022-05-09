مدير عام الشرطة: سنلاحق تجار ومروجي المخدرات ولن نسمح بنشر السموم بغزة

قال مدير عام الشرطة بغزة محمود صلاح إنهم سيلاحقون تُجار ومروجي المخدرات وكل من يتعاطى هذه السموم، ولن يسمحوا لأحد بمحاولة البحث عن السموم داخل قطاع غزة، مضيفاً أنهم يسعون إلى أن يكون قطاع غزة مجتمعاً آمناً وخالياً ونظيفاً من المخدرات.

تصريحات صلاح جاءت خلال متابعته لعملية ضبط وتفكيك إدارة مكافحة المخدرات لإحدى بؤر التجار ومروجي المخدرات فجر اليوم الاثنين بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد صلاح "أن الشرطة ومكوناتها لن تسمح أن يكون مجتمعنا الفلسطيني عرضةً للسموم والمخدرات، مشدداً على عزم إدارة مكافحة المخدرات إنهاء هذه الآفة الخطيرة والقضاء عليها بما يساهم في جعل القطاع نموذجاً يُحتذى به.

وأشاد صلاح بالجهود التي بذلتها إدارة مكافحة المخدرات وقيادة شرطة محافظة رفح وقوات التدخل وحفظ النظام والتي أفضت إلى ضبط المواد المخدرة وإلقاء القبض على عدد من التجار والمروجين، معتبراً أن هذه الضبطية بمثابة بداية النهاية للقضاء على آفة المخدرات في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات برفح أعلنت صباح اليوم عن ضبط كميةً كبيرة من الحشيش والحبوب والمواد المخدرة، في مهمة نوعية مُركبة استمرت عدة ساعات بمحافظة رفح جنوب القطاع.