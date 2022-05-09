بعد وفاة والدته..كيف كان اللقاء الأول للأسير كريم يونس مع محاميه؟

أكدت المحامية "غِيد قاسم" بعد لقائها الأسير كريم يونس بعد وفاة والدته الحاجة صبحية يونس، أن الأسير كريم يونس بدى متماسكا وصلباً وتلقى خبر وفاة والدته بمزيد من الصبر وعزيمة الرجال التي لا تلين.

وقالت قاسم خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة" :" إن الأسير يونس قال إن والدته أتمت رسالتها ولم تمل من انتظاره ولم تتغيب يوماً عن زيارته داخل الأسر على مدار 40 عاماً، بما يعادل 700 زيارة".

وأضافت :" والدة الأسير يونس كانت خير سفير لنقل معاناة عائلات الأسرى والأسرى أنفسهم داخل سجون الاحتلال"، لافتة إلى أن أكثر ما أسعد الأسير يونس هو لف جثمان والدته الطاهر بالعلم الفلسطيني.

وأشارت إلى أن تضامن أهل غزة وفتح بيت العزاء لوالدته أثلج صدر الأسير كريم يونس وعبر عن سعادته لهذا التضامن الشعبي، مستبعده أن يقدم الاحتلال على إطلاق سراح الأسير كريم يونس قبل موعده المحدد بعد 3 أشهر من اليوم.

وتوفيت، صباح الخميس الماضي، الحاجة صبحية يونس والدة عميد الأسرى في سجون الاحتلال كريم يونس ( 90 عاماً) وهو من بلدة عارة بالمثلث في الداخل المحتل والمعتقل منذ أربعين عاماً

يذكر أن كريم يونس هو أقدم أسير في العالم ويعتقله الاحتلال منذ الأول من حزيران عام 1983، وكان تم في البداية الحكم عليه بالاعدام شنقا ثم تم بعدها تحويله للاعتقال المؤبد لفترة مفتوحة ليستقر لاحقا الحكم عليه بالسجن أربعين عاما انتظرته والدته المسنة فيها ولكن القدر سبقها قبل أقل من ثلاثة شهور على نيله الحرية.