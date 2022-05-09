كلوب ردًا على بيب: لا أعرف كيف كانت حالته بعد الخروج الأوروبي

رد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على تصريحات بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حول الدعم الذي يتلقاه الفريقان في إنجلترا.



وقال جوارديولا، عقب فوز مانشستر سيتي (5-0) على نيوكاسل يونايتد، في المباراة الأخيرة بالبريميرليج: "الكل في هذا البلد يدعم ليفربول.. وسائل الإعلام والجميع.. بالطبع، لأن ليفربول لديه تاريخ رائع في المنافسات الأوروبية".



وأضاف: "لكن الأمر ليس كذلك في البريميرليج، لأنهم فازوا بلقب واحد خلال 30 عامًا.. لكنها ليست مشكلة على الإطلاق.. ليفربول ومانشستر يونايتد هما الأهم من حيث الألقاب والإرث والتاريخ بالنسبة للكثيرين".



وتابع: "لكننا في الصورة منذ 11 أو 12 عامًا، ولا أهتم إذا كان الناس يريدون أن يفوز ليفربول أكثر منا.. إنها ليست مشكلة".

وسُئل كلوب عن تصريحات جوارديولا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قبل مواجهة الريدز مع أستون فيلا، غدا، في الدوري الإنجليزي الممتاز، فرد الألماني قائلا: "أنا أعيش في ليفربول، لذا نعم، يريد الكثير من الناس هنا أن نفوز بالبريميرليج".



واستطرد: "لا أعرف بالضبط كيف كانت حالة بيب بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.. لكن ليفربول وصل بالفعل إلى النهائي".



وأردف: "ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت الدولة بأكملها تدعمنا، لا أعرف ذلك.. ليس هذا الشعور الذي ينتابني عندما نذهب إلى ملاعب أخرى لخوض مباريات".



وختم كلوب: "الواقع عكس ذلك.. لكن ربما يعرف بيب عن هذا الأمر أكثر مني".