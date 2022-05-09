نتنياهو يهاجم مجددًا: بينيت ولبيد يضعان "إسرائيل" رهينة ولا يوفران الأمن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:21 م
09 مايو 2022
نتنياهو
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هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية الحالية في افتتاح الدورة الصيفية للكنيست اليوم الإثنين، متهما إياها بالضعف والخداع وغير القادرة على توفير الأمن والسلام.

وقال نتنياهو بحسب "معاريف": "انتهى الأمر يا نفتالي، لقد أنهت حكومتك مسيرتها القصيرة والفاسدة، أنت ويائير لابيد، نائب رئيس الوزراء الذي يقضي معظم وقته في الخارج، أنت ولبيد تضعان إسرائيل رهينة لصراعكما الداخلي".

وأضاف: "هناك واقع جديد هنا- من سيكون رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية، بينيت أم لابيد؟ هذه اللعبة تدار على حساب أمننا ومستقبلنا ووجودنا ذاته".

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