حزب الليكود يعتزم اتخاذ قرار حول إمكانية تقديم قانون لحل الكنيست

قال عضو الكنيست عن حزب الليكود، أوفير إكونيس، اليوم الاثنين، إن حزبه بصدد تقديم مشروع قانون لحل الكنيست، لكن الأمر يحتاج إلى معرفة موازين القوى، وفقًا لموقع "ريشت بت" العبري.

وأضاف إكونيس، "سنتخذ قرارًا حول ذلك في أقرب موعد للتصويت عليه، نحتاج إلى معرفة ميزان القوى في الجلسة الكاملة- بدأنا للتو أسبوعًا دراميًا وعاصفًا للغاية".

ويفتنح الكنيست، اليوم الاثنين، الدورة الصيفية بعد عطلة استمرت لشهرين، حيث يواجه الائتلاف الحكومي العديد من التحديات بعد أن فقد الأغلبية عقب انسحاب عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان، والإعلان عن عميحاي شيكلي منشقًا.