قوات الاحتلال تفرج عن الأسير المقدسي حمزة العباسي

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسير المقدسي حمزة جبر العباسي (26 عاما) من حي عين اللوزة بسلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير العباس، بعد اعتقال دام سبع سنوات، وكان في انتظار المحرر العباسي لدى خروجه من سجن النقب أصدقاؤه وعائلته.

واعتقل حمزة بتاريخ 10/5/2015، حيث تعرض لتحقيق قاسٍ على يد ضباط مخابرات الاحتلال في المسكوبية، ووجهت له تهمة الانتماء لحماس والضلوع في أعمال المقاومة.

وخلال فترة اعتقاله تنقل بين عدة سجون، وشارك عام 2017 إلى جانب أسرى حماس بالإضراب المفتوح عن الطعام برفقة القادة نائل البرغوثي وعباس السيد وحسن سلامة.

بالرغم من التضييق على الأسرى إلا أن حمزة تمكن من استغلال وقته والنجاح على الثانوية العامة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة.

وأثناء وجوده في الأسر اعتقلت قوات الاحتلال شقيقه حاتم، الذي أمضى ثلاثين شهراً في السجون وتحرر في ‏١٣ أبريل الماضي.

وتستهدف سلطات الاحتلال المقدسيين بالاعتقالات والإبعاد والغرامات وهدم البيوت، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر ابريل 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، اعتقال (1016) مواطنا فلسطينيا.

وشهدت مدينة القدس أعلى حصيلة لانتهاكات الاحتلال بواقع (1299) انتهاكا، تلتها نابلس والخليل بواقع (1097، 396) انتهاكا على التوالي.

وبلغ عدد حالات الابعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (26) مواطنا، فيما بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى (5292) مستوطنا.

ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.