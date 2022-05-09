الداخلية تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الاثنين 9 مايو 2022، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.

وأشارت الهيئة إلى أن السفر سيكون للحافلتين الخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/20)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18):

ودعت الهيئة، إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت، ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما طالبت، بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على أسماء المسافرين رقم (2022/20)، اضغط هنا.

للاطلاع على أسماء المسافرين كشف جوازات مصرية اضغط هنا.