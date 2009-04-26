رئيس الكنيست: السلطة الفلسطينية لا تعد شريكاً ولا نستطيع العيش مع دولة في الضفة وغزة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوبين رفلين خلال زيارته مدينة أم الفحم داخل الأراضي المحتلة عام 1948 إنه لا يرى في السلطة الفلسطينية شريكا للمفاوضات، وإن "إسرائيل" لا تستطيع العيش مع دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع رفلين - وهو أحد نواب حزب الليكود - أن "الدولة المستقلة تعني نشوء تهديد حقيقي بإطلاق صواريخ القسام من جنين على المدينة الإسرائيلية المجاورة، الخضيرة" مؤكدا أنه لا يرى في الرئيس الفلسطيني محمود عباس عنوانا وشريكا للسلام، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة عن اتخاذ القرارات.

وأوضح أنه يعتبر السلام الاقتصادي - المقترح من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - بداية جيدة للتفاهم بين الشعبين لأن استفادة الجانبين من الازدهار الاقتصادي سيجعلهما "أكثر حذرا وأقل اندفاعية نحو الصراع لأنه سيكون لكل منهما ما يخسره في الصراع، وسيحرصان على تثبيت التوازن ولذا لا بد من السعي لوضع بنية تحتية للسلام بتحسين أوضاع الفلسطينيين".