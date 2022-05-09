مشروب شائع يحميك من الإصابة بالخرف!

يعد الخرف هو أكبر قاتل في دول بينها المملكة المتحدة، لأسباب بينها نقص العلاجات أو علاج مظلة الأمراض التنكسية العصبية التي تدمر العائلات كل عام. ومع ذلك، هناك أشياء يمكن للناس القيام بها لتقليل مخاطر الإصابة بالمرض الخطير.

وجدت دراسة جديدة أن الشاي يمكن أيضا أن يكون لديه القدرة على تقليل مخاطر إصابة الشخص بالخرف.

توصلت الدراسة إلى أن شرب كوب إلى ستة أكواب من الشاي يوميا يرتبط بانخفاض بنسبة 16 إلى 19 في المئة من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعا للخرف.

ونشرت النتائج في مجلة Translational Psychiatry، ووجدت أن من يشربون الشاي المعتدل لديهم أيضا خطر أقل بنسبة 25 إلى 29 في المئة للإصابة بالخرف الوعائي.

مع ذلك، أفادت الدراسة إلى أن العدد الأمثل لأكواب الشاي في اليوم هو ثلاثة.

في حين أن هذه الدراسة إيجابية لمن يشربون الشاي وتسلط الضوء على فوائد هذا الشراب، إلا أنه ليس المشروب الوحيد الذي له فوائد عصبية محتملة.

القهوة أيضاً يمكن أن تساعد في حماية الدماغ، ووفقا لدراسة أجريت عام 2021، يمكن أن يرتبط شرب القهوة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

ووجدت الدراسة أن الأفراد الذين يشربون فنجانين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميا لديهم أقل معدل للإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

كما هو الحال مع الشاي، لا يُعرف السبب الدقيق الذي يجعل القهوة تمنح هذه الفائدة.

ترجع إحدى النظريات ذلك إلى المركبات الطبيعية داخل كل منهما والتي تساعد على تقوية الجسم والحفاظ عليه بالكافيين الموجود في القهوة مما يساعد على تحفيز الجهاز العصبي في الجسم.

من المعروف أن الشاي، على سبيل المثال، مفيد جدا فيما يتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، في حين أن نتائج هذه الدراسات إيجابية بلا شك، إذ إن الأسباب الدقيقة غير معروفة، فلا يمكن القول إن شرب الشاي والقهوة سيقيان الشخص من الخرف تماما.

يبقى النظام الغذائي المتوازن والتمارين الرياضية المنتظمة من أهم العوامل فيما يتعلق بالحفاظ على حياة طويلة وصحية.