سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين.. ترقب حذر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 9/5/2022، حالة من الارتباك في الساعات الماضية، متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المقام الأول، فيما كانت اسعار الذهب تشهد ارتفاعات غير مبررة قبيل القرار، حيث أكد مصدر مسؤول أن ارتفاعات اسعار الذهب قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جاءت مدفوعة بتقلب في سعر الدولار، بينما تترقب أسواق الصاغة اليوم بيانات الدولار من البنوك سيما من البنك المركزي المصري، لتحديد السعر في الأسواق بعد 9 أيام إجازة متوالية للقطاع المصرفي شهدت إحداثا عالمية ذات تاثير قوي على الأسواق المختلفة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين

واستقر سعر الذهب في السوق العالمية عند مستوى 1883 دولارا للأوقية منذ الأمس نظرا للإجازة الاسبوعية وتستأنف العمل غدا الاثنين، بينما محليا سجل سعر الذهب أمس تراجعا بقيمة 40 جنيها، بعد تسليط الضوء على ارتفاع الأسعار غير المبرر.

وقال أمير رزق، عضو شعبة المشغولات الذهبية، باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعت بقيمة 40 جنيها بعد الضغط في الساعات الماضية، لمعرفة السبب الحقيقي وراء ارتفاع سعر الذهب في مصر.

وبين رزق أن ارتفاع الأسعار تسبب فيه في المقام الأول تاجر الجملة، حيث يحتسب قيمة الدولار بما يعادل 22 جنيها، للتحويل من السعر العالمي إلى المحلي.

وبين رزق أن تاجر التجزئة، يحافظ على زبائنه ولا يمكن أن يغلق بابه في وجوههم، مؤكدا أن عدم الاستقرار تسبب فيه تاجر الجملة في المقام الأول.

وفي وقت سابق، نفت شعبة المشغولات الذهبية، في بيان رسمي لها ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول توقف سوق الذهب في مصر، ونفت كذلك توقف حركتي البيع والشراء في مصر.

وبحسب التجار فمن المقرر تحديد السعر الواقعي لسعر الذهب بداية من اليوم الأحد، مع أول يوم عمل للبنوك لتحديد سعر الدولار، وعلى أساسه يتم تحديد سعر جرام الذهب في السوق المحلية، بالتالي سيطرت حالة من الترقب الحذر على لما سيسفر عنه تداولات اليوم فيما يتعلق بالأسعار .

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد استقرارا عند نفس أسعار الأيام الماضية في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية، عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيها للبيع، ويعد سعر الدولار أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث جوجل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر عند مستوياتها أمس، التي حققت خلالها تراجعا بقيمة 40 جنيها، وسط ترقب أسواق الصاغة لأي قرارات صادرة عن القطاع المصرفي المصري، ولجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا سعر 1343 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، 1175 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر قيمة 1007 جنيهات.

أسعار الذهب في امريكا

سجلت اسعار الذهب عالميا اليوم استقرارا عند مستويات الأمس، التي سجلت خلالها نحو 1883 دولارا للأوقية.