أسعار العملات في الجزائر اليوم الاثنين 9/5/2022 ، سجلت اسعار العملات في الجزائر اليوم تبايناً واضحاً حيث شهد سعر صرف الدولار الاميركي ارتفاعاً كبيراً في حين شهد سعر اليورو انخفاضاً ، وسط توقعات ان تواصل التذبذب وخاصة في ظل استمرار الاحداث العالمية ونقد لكم بالتفصيل أسعار العملات في الجزائر اليوم الاثنين 9/5/2022 ،

أسعار العملات في الجزائر اليوم الاثنين 9/5/2022

تباين أسعار العملات في الجزائر: الدينار مقابل العملات الأجنبية والعربية تباين أسعار الدينار مقابل العملات الأجنبية والعربية " حيث شهد سعر اليورو تراجعاً اليوم في الجزائر خلال تعاملات الإثنين 9 مايو/أيار 2022 لدى البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء).

أسعار العملات في الجزائر اليوم الاثنين 9/5/2022

وسجل سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات الإثنين، لدى البنك المركزي مستوى 153.70 دينار للشراء، و153.77 دينار للبيع، بحسب موقع بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري).

وانخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 189.13 دينار للشراء، و191.23 دينار للبيع، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

أسعار العملات في الجزائر اليوم الاثنين 9/5/2022

وقفز سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، إلى 145.73 دينار للشراء، و145.75 دينار للبيع.

بينما حافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 179.74 دينار للشراء، و179.76 دينار للبيع.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لمستوى 221.24 دينار للشراء، و223.69 دينار للبيع.

أسعار العملات في الجزائر اليوم الاثنين 9/5/2022

وزاد سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل 38.85 دينار للشراء، و38.86 دينار للبيع.

بينما تباين سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) ليتراجع سعر الشراء إلى 47.98 دينار، بينما استقر سعر البيع عند 48.52 دينار.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 39.67 دينار للشراء، و39.68 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، مسجلًا نحو 474.39 دينار للشراء، و475.05 دينار للبيع.

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 585.75 دينار للشراء، و592.26 دينار للبيع.