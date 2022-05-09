بالفيديو شاهد| قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم قرية رمانة غربي جنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الإثنين 9/5/2022، اقتحاماً كبيراً لقرية رمانة غربي جنين بالضفة المحتلة.

وكان جيش الاحتلال قرر في ختام اجتماع ترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، الدخول في عملية عسكرية في جنين.

وقرية رمانة هي مسقط رأس منفذي عملية "إلعاد " البطولية، منازل منفذي العملية أسعد يوسف الرفاعي(19 عاماً)، وصبحي عماد صبيحات (20 عاماً).

ويسعى الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل متواصل لإطباق قبضته على جنين وفرض حصار خانق على المدينة ومخيمها، بعد أن فشل فشلاً ذريعاً منذ أيام من اقتحام المخيم بأسلحته المدججة لاعتقال عدد من المقاومين وخاصة "كتيبة جنين " الذين لقنوا الاحتلال درساً بعد سلسلة عمليات مدوية كبدته خسائر بشرية فادحة.