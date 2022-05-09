تعرف على آلية أداء السيارات بعد التحويل من البنزين للغاز الطبيعى يعد استخدام الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعى كبديل لوقود السيارات من الأشياء التى لها العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على قائد السيارة، وذلك لأن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين، يعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، وأيضا ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقوداً نظيفاً يحافظ على البيئة من التلوث، وفيما يلى التطور فوائد تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعى.

تعرف على آلية أداء السيارات بعد التحويل من البنزين للغاز الطبيعى

أولا :

انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنة بالبنزين 92.

ثانيا :

زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة 10% حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقاً تاماً لأن الغاز الطبيعى وقود نظيف ورقمه الأوكتينى أعلى من البنزين "حوالى 120 أوكتان".

تعرف على آلية أداء السيارات بعد التحويل من البنزين للغاز الطبيعى

ثالثا :

المحافظة على كفاءة زيوت التزييت وبالتالى تغييرها على فترات أطول بالإضافة للحفاظ على البوجيهات والابلاتين والكوندنسر لفترة أطول وصيانة السيارة على مدى فترات زمنية أطول.

رابعا :

تقليل نسبة الضوضاء والاهتزازات.

خامسا :

انعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.

يذكر أن مبيعات الغاز الطبيعى حققت متوسطاً فى الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بـمتوسط بلغ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021، فيما يتوقع الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى، بزيادة 48 % على العام الماضى، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزاً حتى الآن، كما بلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود 440 ألف سيارة حتى الآن.

وارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى 852 محطة حالياً، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعاً.