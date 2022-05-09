موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في السعودية- يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيدين عيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد صيام شهر رمضان الفضيل، وعيد الأضحى المبارك الذي يعتبر من المناسبات الدينية المهمة الذي يأتي بعد وقفة يوم عرفة، ويبحث الناس عن موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في المملكة العربية السعودية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

إن عيد الأضحى هو العيد الثاني الذي يحتفل فيه المسلمون، ويرتبط عيد الأضحى المبارك بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي رأى في منامه أنه يقوم بالتضحية بابنه إسماعيل عليه السلام، ولأن رؤيا الأنبياء حق، فقد صدّق الرؤيا كلًا من سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام، وعدما شرع سيدنا إبراهيم لتنفيذ رؤيا الحق، أبدله الله بكبش عظيم، لتكون من بعده ذكرى لأمة الإسلام وتذكير بهذه القصة المليئة بالموعظة والعبرة، في عيد الأضحى يضحي المسلمون بالأنعام سواء أغنام أو أبقار أو جمال، ويتم توزيع اللحوم إلى الفقراء والمساكين سواء من الأقرباء أو المساكين من عامة المسلمين.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 السعودية

إنّ موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022م في السعودية يكون يوم السبت الموافق 9/ يوليو/ 2022مـ الموافق 10/ ذي الحجة/ 1443هـ، يشرع المسلمون في مختلف أنحاء العالم بالمباشرة بذبح الأضحية وذلك إحياء لذكرى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، حيث يتم ذبح الأنعام من أبقار وأغنام وجمال في هذا اليوم المبارك وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين وأهل البيت، يبدأ عيد الأضحى بعد انتهاء وقفة عرفة في السعودية، وفي ذات الوقت يكون المسلمون يؤدون مناسك الحج ووقفة عرفة تحديدًا في 10/ ذي الحجة/ 1443هـ.

تاريخ عيد الأضحى المبارك 2022

إن الوقت المتزامن ما بين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك ما يقارب 70 يومًا، فيما يلي نرفق تاريخ عيد الأضحى المبارك بالتاريخ الهجري والميلادي وفقًا للتالي:

• تاريخ عيد الأضحى بالهجري: 1443-12-10 هجري.

• تاريخ عيد الأضحى بالميلادي: 09-07-2022 ميلادي.

• أول أيام عيد الأضحى 2022: يوم السبت 9/ يوليو/ 2022مـ.

• موعد بداية عيد الأضحى: يوم السبت 10/ ذي الحجة/ 1443هـ.

كم يوم إجازة عيد الأضحى 2022

إن إجازة عيد الأضحى المبارك تكون مختلفة من جهة إلى أخرى، حيث إن الطالب تختلف إجازته عن المعلمين الذين يعملون في القطاع الخاص أو العام، إلا أن الحكومة السعودية قامت بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وهي ستة أيام تبدأ مع نهاية يوم الأربعاء 6/ يوليو/2022مـ الموافق 7/ ذو الحجة/ 1443هـ وتنتهي الإجازة يوم الثلاثاء بتاريخ 12/ يوليو/2022مـ الموافق 13/ ذو الحجة/1443هـ على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء 13/ يوليو/ 2022مـ الموافق 14/ ذو الحجة/1443هـ.

عطلة عيد الأضحى الرسمية 2022 للبنوك في السعودية

إن عطلة عيد الأضحى المبارك بالنسبة للبنوك السعودية ثمانية أيام، تبدأ يوم الجمعة الموافق 6/ ذي الحجة/ 1443هـ الموافق 16/ يوليو/ 2022مـ جاء ذلك وفقًا لما أعلن عنه البنك المركزي في السعودية، والذي أوضح تفاصيل عطلة عيد الأضحى المبارك لمختلف البنوك العامة والخاصة إضافة إلى المؤسسات المالية والمراكز التي تعمل على تحويل الأموال، على أن تستمر العطلة حتى يوم السبت الموافق 14/ ذو الحجة/ 1443هـ الموافق 24/ يوليو/ 2022مـ ليعود الموظفون إلى الدوام يوم الأحد الموافق 14/ ذو الحجة الموافق 24/ يوليو/ 2022مـ.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 1443

إن إجازة عيد الأضحى بالنسبة للقطاع الخاص تبدأ يوم وقفة عرفة، ويوافق يوم الاثنين 9/ ذو الحجة/ 1443هـ الموافق 19/ يوليو/ 2022مـ وحتى الخميس الموافق 13/ ذو الحجة/ 1443هـ على أن يعود الدوام إلى العمل يوم الأحد بعد عطلة نهاية الأسبوع.

الإجازات والعطلات للعاملين في نظام العمل

فيما يلي نرفق اللائحة التنفيذية لنظام العمل لاستحقاقات الإجازة الخاصة بالموظفين في السعودية، وجاءت على اللائحة على النحو التالي:

• إجازة عيد الأضحى: ومدتها أربعة أيام، تبدأ من يوم وقفة عرفة.

• عطلة العيد الوطني للمملكة: يوم واحد يوافق اليوم الأول لعلامة الميزان بناء على تقويم أم القرى.