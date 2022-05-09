سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الآن اليوم الاثنين 9 مايو 2022- تحديث أول بأول سعر الدولار اليوم في غزة، بعد الصعود المتواصل للدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، يدفع المواطنون في فلسطين بشكل عام، للبحث عن سعر الدولار مقابل الشيكل، فهم يحرصون لمتابعة أسعار هذه العملة، لاسيما أن فئات كثيرة منهم يعتمدون عليها في أعمالهم، سواء في تجارتهم، أو بيعهم وشرائهم، ومكاتب الصرافة والعاملون في البنوك، المقاولون والعديد من أصحاب المصانع والقطاعات الاقتصادية بشكل عام.

سعر الدولار اليوم في غزة

ويسعى الآلاف من الناس في البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الآن اليوم الاثنين 9 مايو 2022- تحديث أول بأول سعر الدولار اليوم في غزة، لأن الدولار الأمريكي في صعود مستمر منذ أيام، وهو ما يستفيد منه الآلاف من الناس في قطاع غزة، والضفة والقدس المحتلتين، بينما صعود الدولار يضر فئات معينة من الناس، وخاصة المستأجرين بالعملة الخضراء، ومن اقترضوا الدولار بسعر منخفض وعليهم السداد بالسعر المرتفع، لهذه الأسباب حرصت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على نشر تحديث أسعار العملات، وخاصة سعر الدولار اليوم في غزة، كونه يهم فئات كبيرة من الناس.

سعر الدولار مقابل الشيكل في غزة

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي قفزة كبيرة مقابل الشيكل الإسرائيلي، بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية منذ أشهر عدة، وهو ما أدى إلى تكبيد قطاعات كبيرة في فلسطين خسائر فادحة، إلا أن الدولار بدأ بالتعافي مجددًا، وهو ما يبقي الأمل لدى أرباب العمل ومالكي الشركات الإنشائية وشركات المقاولات، والكثير من التجار ومدخري العملة الأمريكية، كونهم سيربحون من هذه القفزة الكبيرة.

سعر الدولار الآن في غزة لحظة بلحظة

ويبحث الناس باستمرار عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، الذي شهد ارتفاعا ملحوظا منذ تعاملات صباح اليوم، فهي أكثر العملات تداولا في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، وذلك بعد عملة الشيكل الإسرائيلي، وتكتظ الآن محركات البحث في البحث عن سعر الدولار الآن في غزة لحظة بلحظة، والذي شهد قفز الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الإثنين 9/5/2022، قفزة جديدة تخطى فيها حاجز الـ 3.40، وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً جديداً أمام الشيكل في التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر صرف الدولار: 3.43 شيكل، وسط توقعات من خبراء اقتصاديين وماليين بأن يتجاوز ال4 شواكل حتى نهاية العام الجاري 2022.