وزير العمل اللبنانية يوضح بشأن قرار السماح للفلسطينيين بالعمل

أكد وزير العمل اللبناني مُصطفى بيرم، التمسك بقراره حول السماح بعمل الفلسطيني في لبنان، معتبرا هذا القرار فاتحة للنقاش حول حقوق العامل الفلسطيني.

وقال بيرم في حديث لبرنامج "من بيروت" عبر تلفزيون فلسطين: "إن التمسّك بقرار السماح بالعمل للعامل الفلسطيني، سيتم مع الحرص على عدم مخالفة القوانين اللبنانية والأنظمة المعمول بها"، لافتاً إلى أنه يأتي في إطار فتح الملف الذي يحتاج إلى مُتابعة تشريعية مع الكتل النيابية، مدفوعاً بالبُعد الإنساني والقانوني والأخلاقي، ومن خلال المصلحة المُشتركة.

بدوره، أوضح أمين سر "اتحاد نقابات عمال فلسطين" - فرع لبنان غسان بقاعي، أنّ "عمال فلسطين اتحدوا خلف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس. وقال: "نؤكد أنّنا في لبنان، لا نسعى إلى التوطين أو التهجير أو الوطن البديل، وهدفنا العيش بكرامة حتى العودة لفلسطين".

وأكد بقاعي التواصل مع مُختلف الأطراف اللبنانية للحديث حول البطالة والأزمات التي عصفت بلبنان منذ العام 2019، وما تبعها من أزمات اقتصادية وصحية، الأمر الذي زاد من مُعاناة أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعملون في محيط مُخيّماتهم، ويشكلون عاملاً مُساعداً للاقتصاد في لبنان.