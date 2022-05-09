الاحتلال يبدأ اليوم مناورة هي الأكبر في تاريخه والمقاومة تستنفر

تسمع في قطاع غزة منذ صباح اليوم الاثنين 9/5/2022 أصوات انفجارات متتالية جراء الغارات الوهمية التي تشنها الطائرات الحربية "الاسرائيلية"، بالتزامن مع بدء المناورة هي الأكبر في تاريخ الاحتلال كما يطلق عليها الاحتلال والتي أطلق عليها "مركبات النار" .

وسائل إعلام "إسرائيلية"، أوضحت أن "​الجيش الإسرائيلي​ أوصى بعدم الذهاب إلى عملية في ​غزة​ وبدأ المناورة الأكبر في تاريخه واسمها (مركبات النار)" خلال جلسته الامنية التي عقدها بالأمس.

وأوضح المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري، أن "مناورة هيئة الأركان العامة الكبيرة التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب حرب "سيف القدس" ستبدأ اليوم .

ولفت الى أنه "في المرحلة الأولى ستبدأ كمناورة هيئة أركان، ووفقًا للواقع الأمني والتقييمات ستتطور وتمتد لتشمل جميع القيادات والأذرع والأقسام".

يشار إلى أن جيش الإسرائيلي سينظم هذه المناورة بالتزامن مع التصعيد الكبير في الأراضي الفلسطينية وتصاعد العمليات الفدائية. كما تأتي المناورة في ذروة التهديدات الإسرائيلية بالعودة لاغتيالات قادة الفصائل الفلسطينية.

وكانت مصادر في المقاومة الفلسطينية ل أكدت ، أنها "رفعت جاهزيتها العسكرية عقب إعلان العدو بدء مناورة عسكرية ضخمة".

وقالت المصادر: "المقاومة في قطاع غزة رفعت درجة الاستنفار تزامناً مع المناورة الأركانية التي يجريها العدو ، واستعداداً لإمكانية غدر الاحتلال".

كانت المقاومة في لبنان قد أعلنت أنّها ستكون على جاهزية عالية في موازاة إعلان الاحتلال بدء مناوراته العسكرية، مؤكدةَ أنّ تشكيلاتها الجهادية أجرت "خلال الأسابيع الماضية مناورات صامتة".