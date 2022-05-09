العملات الرقمية: هبوط سعر البيتكوين إلى 34 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 9/5/2022، انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.58 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 3.39% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.57%، ما يعادل انخفاض قدره 0.04% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.40% لتسجل نحو 34,649 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.36% لتسجل نحو 2,551 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.43% لتسجل نحو 359 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.02% لتسجل نحو 0.573 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 3.04% لتسجل نحو 78 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 3.79% لتسجل نحو 0.7437 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 10.87% لتسجل نحو 65 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا يو إس دي (UST) بنسبة 0.22% لتسجل نحو 0.9975 دولار.