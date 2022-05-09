الاحتلال يفرج عن كادرين من الجهاد الإسلامي بالخليل

أفرجت قوات الاحتلال، مساء أمس الأحد، عن الأسيرين محمود هيثم صليبي (٢٨ عاماً)، وسلمان جودات بحر (٢٥عاماً)، من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة بيت أمر بالخليل المحتلة.

وتستعد عوائل الأسرى المحررين، وأبناء حركة الجهاد الإسلامي وأهالي بلدة بيت أمر، لاستقبال أبنائهم المحررين، وفاءً لتضحياتهم على درب الحرية لشعبنا.

وأمضى الأسير محمود صليبي ٢٤ شهراً في سجون الاحتلال، كان معظمها في الزنازين الإنفرادية، فيما قضى الأسير سلمان بحر ٤ شهور في الاعتقال الإداري، وسبق أن أعتقل الأسيران، وأمضيا أكثر من 3 سنوات في سجون الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل حملة الاعتقال والمداهمة بحق أبناء شعبنا، وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة.