الاقتصاد بالضفة: اجتماع اليوم لمناقشة ارتفاع سعر الخبز ووضع تسعيرة مناسبة للجميع

قال مدير عام دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في الضفة المحتلة إبراهيم القاضي: "إن لقاءً سيعقد اليوم الاثنين بين دائرة حماية المستهلك ونقابة أصحاب المخابز والتجار لدراسة ارتفاع أسعار الدقيق والخبز، ووضع تسعيرة لهما تناسب الجميع، مشيراً إلى أن رئيس خلية إدارة الأزمة اجتمع مع التجار أمس لبحث ارتفاع أسعار السلع المذكورة سابقاً".

وأضاف القاضي في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن "الوزارة ستعقد اليوم اجتماعًا لدراسة الارتفاع على أسعار الطحين وتحديد أسعار الخبز، بمشاركة الوزير خالد العسيلي، وسيكون هناك قرار بناءً على الارتفاع الحاصل على أسعار الطحين".

وأثار ارتفاع أسعار الخبز في محافظات الضفة موجة من الاستياء والغضب في الشارع الفلسطيني، باعتباره من المواد الغذائية الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

واشتكى مواطنون في الضفة من ارتفاع سعر كيلو الخبز عند المخابز ونقاط البيع، إذ بات سعره فوق قدرتهم الشرائية، وهو ما آثار غضبهم واستيائهم، ودفع الجهات المختصة لعقد اجتماع مع أصحاب المخابز والتجار لمناقشة تلك الأزمة ووضع تسعيرة مناسبة للجميع.