سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 9/5/2022 يتم بشكل متواصل وضع المواطنين حول اخر تطورات أسعار الذهب في الأردن اليوم بيع وشراء، وخاصة ان الاسعار تتذبذب بشكل يومي بين الارتفاع والانخفاض وخاصة منذ ظهور كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية نقدم سعر الذهب اليوم في الأردن في أماكن الصاغة والتجار، لكل شخص مهتم بمضاربة الفوركس أو تداول الذهب ويرغب في معرفة سعر الذهب في الأردن للبيع والشراء سواء الخام أو المصنع وهنا تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 9/5/2022

توقعات أسعار الذهب في الأردن اليوم بالدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، حسب أعيرة الذهب المتوفرة في الأسواق والأكثر تداول وهي (24 ، 22 ، 21 ، 18 ، 14 ، 12)، اسعار الذهب في الاردن اليوم بيع وشراء “JOD” تتغير بشكل مستمر حسب اقتصاد المملكة الاردنية اليوم الأحد 8-5-2022.

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 9/5/2022

سعر الذهب في الاردن بيع وشراء

الذهب بالتأكيد معدن ثمين، لذلك نحن في موقع التكية حريصون على تقديم أي تغيير في أسعار الذهب اليوم في الأردن، وفقًا للاقتصاد المحلي في المملكة الأردنية، كما نحرص على تقديم أفضل الخدمات اليومية أو المعلومات الدقيقة للإجابة على جميع الأسئلة المهتمة بسعر بيع الذهب اليوم في الأردن والآن مع جدول مفصل لـ سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأحد 8 مايو 2022.





سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 9/5/2022

وحدة الذهب دينار أردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 42.96 دينار $60.58

سعر الذهب عيار 22 39.38 دينار $55.53

اسعار الذهب عيار 21 37.59 دينار $53.01

اسعار الذهب عيار 18 32.22 دينار $45.44

سعر الذهب عيار 14 25.06 دينار $35.34

سعر الذهب عيار 12 21.48 دينار $30.29

اسعار أوقية الذهب 1,336 دينار $1,884

اسعار جنيه الذهب 300.69 دينار $424.08

اسعار كيلو الذهب 42,955 دينار $60,582

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 9/5/2022

فيما سبق عرضنا لكم جدول مفصل عن أسعار الذهب اليوم في الأردن بيع وشراء بدون إضافة المصنعية، حيث أن السعر السابق هو سعر جرام الذهب اليوم في الأردن ويتم إضافة المصنعية فوق ذلك السعر بناءً على وجهة نظر التاجر للقطعة المباعة، لذا، فإن سعر بيع الذهب في الأردن في حالة استخدامه للذهب هو بالطبع أقل من سعر شراء الذهب اليوم في الأردن بحالته الجديدة.

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 9/5/2022

نوفر لكم من خلال الجدول التالي بيانات تفصيلية عن سعر الذهب بالدينار الأردني أمس والأيام العشرة السابقة من هذا الشهر، متضمنة كل أعيرة الذهب المتوفرة (24-21-18-14-10) بالعملة الأردنية الدينار.