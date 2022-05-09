استمر لـ3 ساعات.. تفاصيل الجلسة المغلقة لحكومة الاحتلال: قرارٌ بشأن جنين وغزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الإثنين 9/5/2022، تفاصيل الجلسة المغلقة لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بقيادة نفتالي بينت والمؤسسة العسكرية، والقرارات التي اتخذها، بعد عملية "إلعاد" البطولية.

وقالت "يديعوت": على خلفية موجة العمليات البطولية رسالة "إسرائيلية" هناك تباين في وجهات النظر حول عملية واسعة على غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت"، أن الفصل بين الساحات لازال قائماً، حيث سيبقى حاجز بيت حانون "إيرز" مُغلقاً أمام سكان غزة، وفتح المعابر في الضفة الغربية، فيما يدرس المستوى السياسي خيار عملية عسكرية في جنين.

وأفادت الصحيفة، أنه في الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات ونصف شارك إلى جانب رئيس الوزراء بنت، وزير الحرب غانتس، وزير الخارجية يائير لبيد، ورئيس الأركان كوخافي، رئيس جهاز الشاباك رونين بار، ورئيس جهاز الموساد دافيد بارنيع ورئيس قسم الاستخبارات أهارون حولييه ورئيس قسم العمليات عوديد بسيوك، ومنسق الحكومة في المناطق غسان عليان.