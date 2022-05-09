رسالة طمأنة لأهالي الأسرى بشأن ماجرى في سجن "هداريم"

طمأن نادي الأسير اليوم الإثنين 9/5/2022، عائلات الأسرى في سجن "هداريم" أنهم بخير، وأن الحدث الذي أعلن عنه الاحتلال بالأمس، هو في قسم السجناء الجنائيين.

وكانت مصادر عبرية، كشفت بالأمس، أن أسيراً فلسطينياً أصيب بجروح خطيرة بعد طعنه من قبل مستوطن "إسرائيلي" في سجن "هداريم"، حيث طعن السجين "الإسرائيلي" الجنائي الأسير الفلسطيني في سجن "هداريم" وأصابه بجروح خطيرة، دون معرفة هوية الأسير.

وأوضح نادي الأسير، أنه وقد يكون من ضمن المحتجزين في قسم السجناء الجنائيين عمال فلسطينيين اعتقلوا على خلفية دخولهم بدون تصريح، حيث أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الفلسطيني الذي تعرض للإصابة اعتقل على خلفية دخوله الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ دون تصريح.

‏وحملَ نادي الأسير، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الفلسطيني الذي تعرض للإصابة، مطالباً كافة جهات الاختصاص بالتحرك لمعرفة هويته ومعرفة ظروف إصابته وحالته الصحية.

وحذر نادي الأسير من مخاطر استمرار اعتقال العمال الفلسطينيين واحتجازهم بالقرب من السجناء الجنائيين اليهود مؤخرا، والذي يتزامن مع حملة تحريض يشنها الاحتلال عليهم.