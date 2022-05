بالفيديو: أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال مدريد بهدف وحيد

حسم فريق أتلتيكو مدريد "ديربي" العاصمة أمام ريال مدريد بطل الدوري الإسباني بهدف نظيف مسا أمس الأحد 8 مايو 2022، ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد، إثر سقوط كونيا مهاجم "الروخيبلانكوس" بعد التحام مع فاييخو مدافع ريال مدريد، وانبرى للتنفيذ البلجيكي يانيك كاراسكو الذي سجلها بنجاح على يمين الحارس لونين في الدقيقة 40.

وثأر أتلتيكو مدريد من الملكي كون ريال مدريد فاز بديربي الدور الأول للموسم الجاري من الدوري الإسباني 2-1 على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في ديسمبر من العام الماضي.

وحسم ريال مدريد لقب الليغا رسميا، في ظل تربعه على صدارة الليغا برصيد 81 نقطة، فيما يقاتل أتلتيكو لحجز تذكرة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، في ظل تواجده بالمركز الرابع برصيد 64 نقطة.

