اندلاع مواجهات.. الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 9 مايو 2022، أربعة شبان بعد مداهمة منازل ذويهم في قرية رمانة غرب جنين شمال الضفة المحتلة وسط اندلاع مواجهات، وهم: رواد وسام صبيحات، وايهاب نبيل محاجنه، وجهاد محمد العمور، وابراهيم محمد شوقي العمور.

وأفادت مصادر محلية في المنطفة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل واستجوبت ساكنيها، عرف من أصحابها الشيخ راتب الرفاعي، وحسام بشناق، حيث لم يكن متواجد في المنزل وهددوا باعتقال أسرته ما لم يسلم نفسه.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين، يومياً اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.