المغرب.. اعتقال 3 اشخاص بشبهة الإتجار بالبشر

اعتقلت الشرطة المغربية، اليوم، 3 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر عبر الممرات البحرية.

وأشارت الشرطة المغربية، في بيان لها، إلى أنها أوقفت المشتبه بهم في عملية أمنية بمنطقة تغازوت ضواحي مدينة أغادير.

وأوضحت أن تلك العملية جرت في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة جميع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالإتجار بالبشر.

وحجز الشرطة، أثناء عمليات التفتيش التي تمت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سيارة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة".

وأضح أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".