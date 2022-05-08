بكم سعر الذهاب النهارده في مصر اليوم الاثنين 9-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء اليوم السابع .. سعر الذهب في مصر

بكم سعر الذهاب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 9-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء اليوم السابع ، ويبحث الجمهور المصري في الساعات الصباح الباكر عبر محركات الانترنت في مقدمتها محرك جوجل الشهير من أجل معرفة أسعار الذهب في مصر بجميع عياراته ، وهو ما سارع إليه فريق فلسطين اليوم الإخبارية إلى كتابة هذه المقالة التي تجاوب لكم عن هذا الاستفسارات ، مع العلم أن تلك الأسعار تتغير بين كل فترة تمتد لأربعة وعشرون ساعة وفي هذه المقدمة نشير إليكم إلى أسعار الذهب تراجعت مساء أول أمس عند مستوى 1883 دولارا للأوقية .

وكالعادة يضع فريق الموقع بكم سعر الذهاب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 9-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء اليوم السابع حتي يتمكن كافة المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من معرفة تلك الأسعار ، والان بات بإمكانكم التعرف عليها بكل سهولة في السطور التالية ، وعن التفاصيل فهي التالي:

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

ونبدأ مع متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية وهي على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 235,429 شراء 234,857

عيار 22 بيع 215,810 شراء 215,286

عيار 21 بيع 206,000 شراء 205,500

عيار 18 بيع 176,571 شراء 176,143

عيار 14 بيع 137,333 شراء 137,000

عيار 12 بيع 117,714 شراء 117,429

الاونصة بيع 7,321,829 شراء 7,304,057

الجنيه الذهب بيع 1,648,000 شراء 1,644,000

الكيلو بيع 235,428,571 شراء 234,857,143

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده الاحد

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 152,209 ليرة $60.58

سعر الذهب عيار 22 139,526 ليرة $55.53

اسعار الذهب عيار 21 133,186 ليرة $53.01

اسعار الذهب عيار 18 114,159 ليرة $45.44

سعر الذهب عيار 14 88,789 ليرة $35.34

سعر الذهب عيار 12 76,105 ليرة $30.29

اسعار أوقية الذهب 4,733,706 ليرة $1,884

اسعار جنيه الذهب 1,065,490 ليرة $424.08

اسعار كيلو الذهب 152,209,199 ليرة $60,582

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

6 مايو 152,088 133,080 114,068 88,718 76,044

5 مايو 151,830 132,854 113,874 88,568 75,915

4 مايو 152,201 133,179 114,153 88,784 76,101

3 مايو 150,852 131,999 113,141 87,997 75,426

2 مايو 150,505 131,695 112,880 87,795 75,252

1 مايو 153,308 134,148 114,983 89,430 76,654

30 إبريل 153,308 134,148 114,983 89,430 76,654

29 إبريل 153,292 134,134 114,971 89,421 76,646

28 إبريل 153,219 134,070 114,916 89,378 76,610 .. وفي نهاية المقالة حول بكم سعر الذهاب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 9-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء اليوم السابع نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .