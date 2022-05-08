بكم سعر الذهاب النهارده في مصر اليوم الاثنين 9-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء اليوم السابع .. سعر الذهب في مصر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:45 م
08 مايو 2022
بكم سعر الذهاب النهارده في مصر اليوم الاثنين 9-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء اليوم السابع .. سعر الذهب في مصر
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بكم سعر الذهاب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 9-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء اليوم السابع ، ويبحث الجمهور المصري في الساعات الصباح الباكر عبر محركات الانترنت في مقدمتها محرك جوجل الشهير من أجل معرفة أسعار الذهب في مصر بجميع عياراته ، وهو ما سارع إليه فريق فلسطين اليوم الإخبارية إلى كتابة هذه المقالة التي تجاوب لكم عن هذا الاستفسارات ، مع العلم أن تلك الأسعار تتغير بين كل فترة تمتد لأربعة وعشرون ساعة وفي هذه المقدمة نشير إليكم إلى أسعار الذهب تراجعت مساء أول أمس عند مستوى 1883 دولارا للأوقية .

وكالعادة يضع فريق الموقع بكم سعر الذهاب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 9-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء اليوم السابع حتي يتمكن كافة المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من معرفة تلك الأسعار ، والان بات بإمكانكم التعرف عليها بكل سهولة في السطور التالية ، وعن التفاصيل فهي التالي:

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

ونبدأ مع متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية وهي على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 235,429 شراء 234,857

عيار 22 بيع 215,810 شراء 215,286

عيار 21 بيع 206,000 شراء 205,500

عيار 18 بيع 176,571 شراء 176,143

عيار 14 بيع 137,333 شراء 137,000

عيار 12 بيع 117,714 شراء 117,429

الاونصة بيع 7,321,829 شراء 7,304,057

الجنيه الذهب       بيع 1,648,000 شراء 1,644,000

الكيلو    بيع 235,428,571 شراء 234,857,143

الذهب

 

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده الاحد

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة    ليرة سورية         دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24      152,209 ليرة     $60.58

سعر الذهب عيار 22       139,526 ليرة     $55.53

اسعار الذهب عيار 21      133,186 ليرة     $53.01

اسعار الذهب عيار 18      114,159 ليرة     $45.44

سعر الذهب عيار 14       88,789 ليرة      $35.34

سعر الذهب عيار 12       76,105 ليرة      $30.29

اسعار أوقية الذهب 4,733,706 ليرة   $1,884

اسعار جنيه الذهب 1,065,490 ليرة   $424.08

اسعار كيلو الذهب 152,209,199 ليرة         $60,582

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 مايو   152,209         133,186         114,159         88,789 76,105

6 مايو   152,088         133,080         114,068         88,718 76,044

5 مايو   151,830         132,854         113,874         88,568 75,915

4 مايو   152,201         133,179         114,153         88,784 76,101

3 مايو   150,852         131,999         113,141         87,997 75,426

2 مايو   150,505         131,695         112,880         87,795 75,252

1 مايو   153,308         134,148         114,983         89,430 76,654

30 إبريل 153,308         134,148         114,983         89,430 76,654

29 إبريل 153,292         134,134         114,971         89,421 76,646

28 إبريل 153,219         134,070         114,916         89,378 76,610 .. وفي نهاية المقالة حول بكم سعر الذهاب النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 9-5-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء اليوم السابع نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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