مصادر: المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ترفع درجة الاستنفار في صفوفها

كشفت مصادر في المقاومة في قطاع غزة، مساء اليوم الاحد، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رفعت درجة الاستنفار في صفوفها تحسباً لغدر الاحتلال.

وقالت المصادر في المقاومة لقناة الميادين اللبنانية:" إنه تزامناً مع المناورة الأركانية التي يجريها العدو المقاومة في قطاع غزة ترفع درجة الاستنفار والاستعداد لإمكانية غدر الاحتلال".

وكانت أعلنت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ غداً الاثنين مناورة كبيرة كانت قد أجلت من العام الماضي بسبب معركة "سيف القدس" مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبدورها قالت القناة 13 العبرية: "سببدأ الجيش "الإسرائيلي" غداً أكبر مناورة في تاريخه، وهي مناورة "عربات النار" وتحاكي حربًا متعددة الجبهات".

وأضافت القناة العبرية:" في العام الماضي، بعد يوم واحد فقط من هذه التدريبات، اندلعت حرب حقيقية، تحت اسم "حارس الأسوار" مع غزة."

جدير ذكره انه تأتي هذه المناورة في بعد تهديدات الاحتلال باغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وقادة في المقاومة، وتوعد المقاومة برد قاس على الاحتلال في حال أقدم على تنفيذ هذه الخطوة.