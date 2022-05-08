إصابة طفل برصاص جيش الاحتلال في بيت لحم

أصيب، مساء اليوم الأحد، طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الفتى معتصم محمد طالب عطا الله 17 عاماً بالقرب من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وهو من سكان منطقة حرملة.

وتشهد قرى ومدن الضفة الغربية والقدس مواجهات مباشرة ومتصاعدة بين الأهالي والشبان مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.