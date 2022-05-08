بالفيديو فلسطينيون يؤدون صلاة العشاء على أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقه من الاحتلال

أدى عشرات الفلسطينيون، مساء اليوم الاحد، صلاة العشاء على أبواب المسجد الأقصى عقب إغلاق قوات الاحتلال لجميع أبوابه ومنع المصلين من الدخول.

وأصيب، مساء اليوم الاحد، شاب فلسطيني بجراح في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بصورة مباشرة عليه، بزعم تنفيذ عملية طعن.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقت عدة رصاصات اتجاه الشاب، فيما منعت أي أحد الاقتراب من المكان، ونقلت المصاب إلى جهة غير معلومة، دون معرفة مدى خطورة إصابته.

وذكرت أن "القوات الإسرائيلية" أغلقت أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، عقب إطلاق النار على الشاب.