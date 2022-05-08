عقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية على روسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاحد، أن مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت اليوم بحظر أو الإلغاء التدريجي لواردات النفط الروسي.

وقالت الرئاسة الأمريكية :"إن هذا القرار سيوجه ضربة قاسية للشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد (فلاديمير) بوتين ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه" .

ولم توضح الرئاسة الأميركية ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم كل من: ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

ويٌشار إلى أنه تأتي العقوبات في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة سادسة من العقوبات التي سيتم بموجبها وقف واردات النفط الروسي بنهاية العام وكذلك منع السفن والشركات الأوروبية من تقديم خدمات لازمة لنقل النفط إلى دول ثالثة، مثل التأمين.

وكانت قد عقدت مجموعة السبع اجتماعها الثالث لهذا العام عبر الفيديو، اليوم الأحد، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.