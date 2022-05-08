روسيا تدمر عشرات المواقع الاوكرانية بصواريخ دقيقة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:10 م
08 مايو 2022
الحرب الروسية في اوكرانيا 2022
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دمرت القوات الروسية 19 موقعا عسكريا وكميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية والغربية في أوكرانيا، خلال 24 ساعة الماضية، وفق بيان وزارة الدفاع الروسية.

وأفادت الوزارة بأن الجيش الروسي دمر بصواريخ عالية الدقة تجمعا للأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية والغربية في محيط بلدة سوليدار".

وضرب، بحسب البيان، 19 تجمعا للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة تشوتشيف و6 مستودعات للأسلحة".

وأشار إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي وطيران الجيش ضرب 54 تجمعا للأفراد والعتاد، وجرى تحييد 380 نازيا وإعطاب 38 آلية عسكرية.

كما دمرت القوات الروسية، راجمة Osa-AKM مضادة للطائرات في منطقة نيقولاييف، وراجمة "سميرتش" في منطقة سوليدار، ومحطة رادار في محيط قرية فيليكيا كورينيغا".

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوس الروسية، طائرة بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي 2" في  منطقة جزيرة زمينيي، وطائرة Su-25 قرب قرية بوغونوفا".

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