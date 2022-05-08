داخلية غزة تقرر منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، أن قيادة الشرطة قررت منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة، ومنع مكبرات الصوت وكل مصادر الإزعاج، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 15 مايو 2022 وحتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت داخلية غزة، في تصريح صحفي، أن قرار منع إقامة الحفلات جاء حرصاً على توفير الأجواء الملائمة وحفاظاً على حالة السكينة والطمأنينة العامة لطلبتنا الأعزاء تزامناً مع قرب امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت أنها ستتابع الشرطة تنفيذ القرار في جميع محافظات قطاع غزة، محذرةً أنها ستخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.