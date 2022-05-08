جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يبدأ مناورة كبرى غداً

أعلنت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ غداً الاثنين مناورة كبيرة كانت قد أجلت من العام الماضي بسبب معركة "سيف القدس" مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت القناة 13 العبرية: "سببدأ الجيش "الإسرائيلي" غداً أكبر مناورة في تاريخه، وهي مناورة "عربات النار" وتحاكي حربًا متعددة الجبهات".

وأضافت القناة العبرية:" في العام الماضي، بعد يوم واحد فقط من التدريبات، اندلعت حرب حقيقية، تحت اسم "حارس الأسوار" مع غزة."

وبدوره قال المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري أمير بوخبوط :"أن مناورة هيئة الأركان العامة التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب "عملية حارس الأسوار" ستبدأ غدا".

وأشار بوخبوط إلى أنه في المرحلة الأولى ستبدأ المناورة كمناورة هيئة أركان، ووفقًا للواقع الأمني والتقييمات ستتطور وتمتد لتشمل جميع القيادات والأذرع والأقسام".

جدير ذكره انه تأتي هذه المناورة في بعد تهديدات الاحتلال باغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وقادة في المقاومة، وتوعد المقاومة برد قاس على الاحتلال في حال أقدم على تنفيذ هذه الخطوة.