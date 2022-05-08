NOW LIVE .. بث مباشر لعبة ريال مدريد اليوم الان تويتر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بدون تقطيع على يلا شوت اليوم الاحد 8-5-2022

بث مباشر لعبة ريال مدريد اليوم الان .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بدون تقطيع على يلا شوت اليوم الاحد 8-5-2022 حيث سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث متواصلة من الجمهور في شتى البلدان العربية والإسلامية لمتابعة الشوطين في هذه المواجهة الشرسة والقوية التي يتنافس فيها أكبر الفرق الاسبانية في الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الليغا ، والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والسودان حيث يستعد الملايين من عشاق كرة القدم في العالم لانطلاق بث ماتش ريال مدريد واتلتيكو مدريد إذ يريد الريال الذي يدخل المواجهة بمعنوية عالية لا سيما بعد خروجه في مباراته امام المان سيتي منتصرا ، الحفاظ على صدارته في الدوري الاسباني ، وفي غضون ذلك وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة عن هذه لعبة ريال مدريد .

واهتم فريق فلسطين اليوم في كتابة المقالة التي تتحدث عن بث مباشر لعبة ريال مدريد اليوم الان .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بدون تقطيع اليوم بسبب عمليات البحث المتواصلة والمستمرة حتى الان ونشير إلى حضراتكم إلى أن مباراة الذهاب التي تمت بين الفريقين الاسبانيين قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين دون مقابل وعلى إثرها احرز متصدر الدوري ثلاث نقاط جديدة عزز صدارته ولقد سجل الهدفين هما كريما بنزيما ماركو اسينسيو ، ولاستكمال المقالة يترتب عليكم المتابعة حتى النهاية .

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وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد ، ستنطلق لعبة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والسورية والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والكويت وسلطنة عمان وسيعلق عليها المعلق الرياضي رؤوف خليف ، المشاهدة هنــــا وفيما يلي التوقيت حسب الدول .

08:00 مساءاً بتوقيت تونس .

08:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

09:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

09:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:006 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

09:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.



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ويبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن شاهد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد اليوم الأحد 8 مايو 2022 بث مباشر، فهي من المباريات التي تحظى باهتمام المتابعين في كل مكان، فالتنافس بين الناديين أبدي، فهما لا ينعمان بود كروي، إلا أن العلاقة بين الإدارتين جيدة نوعا ما، حتى إنهما لا يدخلان على خطوط بعضهما فيا يتعلق باستقطاب لاعبي فريقهما لناديهما، لهذا فإن الاهتمام يزداد في مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشر، وتنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بجودة عالية، دون تقطيع.

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ونستكمل معكم تفاصيل المقالة حول بث مباشر لعبة ريال مدريد اليوم الان .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بدون تقطيع على يلا شوت اليوم إذ من المتوقع أن يخوض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة ضد أتلتيكو مدريد بتشكيلة ليس من ضمنها كل نجومه الأساسيين، كونه حسم الليغا لصالحه مبكرا، إذ يمكن أن يعتمد على أسماء احتياطية، ويريح الأساسيين استعدادا لمباراته النهائية ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي من المقرر أن تقام في الـ 28 مايو 2022، في العاصمة الفرنسية باريس.



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وبالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم تشكيلة فريق ريال مدريد التي سيواجه بها نظيره اتلتيكو مدريد هذه الليلة في المنافسة بالدوري الاسباني 2022 ،إذ يأتي في الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس، وفي خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي- إدواردو كامافينجا.

سيريزو (رئيس نادي اتلتكو):في تصريحات صحفية قبل ديربي مدريد: ‘‘هنأنا ريال مدريد بفوزه بلقب الليجا، ونحن سعداء لهم، لكن قررنا عدم إقامة ممر شرفي لهم لتجنب المشاكل ما بين الجمهورين بعد أن أخذ الموضوع مسار حساس في الوسائل الإعلامية‘‘.#ريال_مدريد_اتليتيكو_مدريد — Realmadrid.c (@Real_Madrid_34C) May 8, 2022

كما يأتي في خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاندي ميندي، وفي حراسة المرمى: تيبو كورتوا ، كما يأتي في خط اتلتيكو مدريد .

وبعد ان تعرفنا على تشكيلة الريال فقد وضعنا لكم تشكيلة اتلتيكو مدريد أمام متصدر الدوري الاسباني إذ يأتي في حراسة المرمى: أوبلاك وفي خط الدفاع: لودي، مونتيرو، سافيتش، فيرساليكو.

كما يأتي في خط الوسط بتشكيلة اتلتيكو مدريد: ليمار، كوندوبيا، كوكي، ماركوس لورينتي، وفي خط الهجوم: جواو فيليكس، كوريا، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة .

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع

ولمشاهدة لعبة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بدون تقطيع على يلا شوت فقد وضعنا لكم تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium بحيث يمكن للجميع مشاهدتها بدون تقطيع وهو التالي نايل سات هو قمر صناعي. تردد القناة 11013. استقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معدل التصحيح 5/6. جودة HD.