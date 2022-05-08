Yalla shoot .. مشاهدة لعبة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر الان بدون تقطيع اليوم الاحد 8-5-2022 || مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD يلا شوت HD

مشاهدة لعبة ريال مدريد واتلتيكو مدريد الان اليوم بدون تقطيع .. بث مباشر مباراة ريال مدريد على يلا شوت اليوم الاحد 8-5-2022 وبعد دقائق من الان سوف تنطلق ماتش ريال مدريد القوية التي تأتي ضمن المنافسة في الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الاسباني لعام 2022 وسط استعداد كبير من المشجعين والمتابعين في العديد من بلدان العالم من أجل مشاهدتها على شاشات التلفاز والحواسيب بجودة عالية HD وبدون تقطيع ، وبسبب عمليات البحث المستمرة حتى اللحظة فقد استطاع فريق فلسطين اليوم توفير رابط النقل المباشر لكم في هذه المقالة التي احتوت أيضا على تشكيلة الفريقين والقنوات الناقلة حيث يمكن لكم مشاهدة لعبة ريال مدريد بمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة وندعوكم بكامل المحبة والمودة إلى استكمال المتابعة حتى النهاية نحو التالي:_

بث مباشر لعبة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الان

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد ، ستنطلق لعبة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والسورية والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والكويت وسلطنة عمان وسيعلق عليها المعلق الرياضي رؤوف خليف ، المشاهدة هنا ، وفيما يلي التوقيت حسب الدول .

08:00 مساءاً بتوقيت تونس .

08:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

09:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

09:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:006 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

09:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.





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ويبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن شاهد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد اليوم الأحد 8 مايو 2022 بث مباشر، فهي من المباريات التي تحظى باهتمام المتابعين في كل مكان، فالتنافس بين الناديين أبدي، فهما لا ينعمان بود كروي، إلا أن العلاقة بين الإدارتين جيدة نوعا ما، حتى إنهما لا يدخلان على خطوط بعضهما فيا يتعلق باستقطاب لاعبي فريقهما لناديهما، لهذا فإن الاهتمام يزداد في مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مباشر، وتنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بجودة عالية، دون تقطيع.

ونستكمل معكم تفاصيل المقالة حول بث مباشر لعبة ريال مدريد اليوم الان .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بدون تقطيع على يلا شوت اليوم إذ من المتوقع أن يخوض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة ضد أتلتيكو مدريد بتشكيلة ليس من ضمنها كل نجومه الأساسيين، كونه حسم الليغا لصالحه مبكرا، إذ يمكن أن يعتمد على أسماء احتياطية، ويريح الأساسيين استعدادا لمباراته النهائية ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي من المقرر أن تقام في الـ 28 مايو 2022، في العاصمة الفرنسية باريس.





ماتش ريال مدريد مباشر اليوم الأن

وبالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم تشكيلة فريق ريال مدريد التي سيواجه بها نظيره اتلتيكو مدريد هذه الليلة في المنافسة بالدوري الاسباني 2022 ،إذ يأتي في الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس، وفي خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي- إدواردو كامافينجا.

كما يأتي في خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاندي ميندي، وفي حراسة المرمى: تيبو كورتوا ، كما يأتي في خط اتلتيكو مدريد .

وبعد ان تعرفنا على تشكيلة الريال فقد وضعنا لكم تشكيلة اتلتيكو مدريد أمام متصدر الدوري الاسباني إذ يأتي في حراسة المرمى: أوبلاك وفي خط الدفاع: لودي، مونتيرو، سافيتش، فيرساليكو.

كما يأتي في خط الوسط بتشكيلة اتلتيكو مدريد: ليمار، كوندوبيا، كوكي، ماركوس لورينتي، وفي خط الهجوم: جواو فيليكس، كوريا، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة .

بث مباشر أتلتيكو وريال مدريد

ولمشاهدة لعبة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بدون تقطيع على يلا شوت فقد وضعنا لكم تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium بحيث يمكن للجميع مشاهدتها بدون تقطيع وهو التالي نايل سات هو قمر صناعي. تردد القناة 11013. استقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معدل التصحيح 5/6. جودة HD.