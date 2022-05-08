تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بشكل دائم العديد من ترددات القنوات المميزة والتي يبحث عنها المتابعين، وفي هذا المقال نقدم لكم التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2022، وبعد زيادة البحث عن التردد عبر محركات البحث العالمية المختلفة، قررنا كتابة هذا المقال.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

قناة الفجر الجزائرية

وتتميز قناة الفجر بعرض العديد من المسلسلات والبرامج الشهيرة مثل: مسلسل قيامة عثمان الذي يبث كل يوم خميس، فضلاً عن بثها كافة المباريات بجودة عالية جداً بالإضافة لعرضها أفلام ذات الطابع المحبوب لدى المتابعين وعشاق الأفلام الأجنبية والأكشن.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

نبذة عن القناة

انطلقت القناة لأول مرة على الهواء مباشرة عام 2015، فهي قناة خاصة يملكها رائد الأعمال الشيخ ابن الشنفري، تبث من مدينة سيدي بلعباس بالجزائر ، واكتسبت شهرة واسعة ، لقيامها بأداء بعض المسلسلات الحصرية وعدد البرامج الترفيهية المناسبة لجميع الفئات العمرية، وتعرض مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التركية والديني

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

المسلسلات التي تقدمها

(مسلسل المؤسس عثمان) ‏مسلسل تركي درامي تاريخي، بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019، يحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وأوزجه تورار، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

تردد قناة الفجر الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.