القيادي البطش: التحية والإكبار لأبطال عملية "إلعاد" البطولية الذين هبا انتقاماً للقدس والأقصى

وجه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي والقيادي خالد البطش، مساء اليوم الأحد، التحية والإكبار لأبطال عملية إلعاد البطولية، الذين هبا انتقاماً للقدس والأقصى المبارك، وليؤكدوا أن في الأمة رجال أعادوا شرف الأمة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، تعقيباً على مداهمة الاحتلال لمنزلي منفذي عملية المزيرعة "إلعاد" البطولية أسعد الرفاعي وعماد صبيحات تمهيداً لهدمهما:

وقال البطش:" اجراءات الاحتلال التنكيلية تأتي ضمن مساعيه للانتقام من الحاضنة الشعبية، من خلال سياسة هدم البيوت وارهاق الشعب الفلسطيني وفي محاولة للضغط على المقاومة".

وأضاف البطش:" هذه معركة مفتوحة مع الاحتلال نقدم بها الكثير من التضحيات؛ ومنها هدم البيوت والتي هي سياسة عقاب جماعية تأتي في محاولة لاستعادة هيبة الكيان المفقودة، التي حطمتها فؤوس البطلين".

وأكد أن الرد على سياسة الهدم تكون بمزيد من العمل المقاوم والتصدي لمخططات الاحتلال الصهيوني بالقدس والضفة والمزيد من الرباط والصمود في وجه الكيان.

وطالب بحماية بيوت منفذي العمليات الفدائية والعمل على بناءها الفوري الأمر الذي سيبعث رسائل تحدي للاحتلال.