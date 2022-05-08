بالفيديو قوات الاحتلال تواصل محاصرة منزل الأسير صبحي صبيحات أحد منفذي عملية "إلعاد"

واصلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، محاصرة منزل الأسير صبحي صبيحات أحد منفذي عملية "إلعاد" في بلدة رمانة غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال لازالت في منزل عائلة صبيحات تأخذ قياسات المنزل تمهيداً لهدمه، وقد انتهت من أخذ قياسات منزل عائلة الرفاعي.

وكانت قوات الاحتلال بدأت العملية في منزل الأسير أسعد الرفاعي في بلدة رمانة، حيث حاصرت المنزل ومن ثم اقتحمته وقامت بالتحقيق مع عائلته التي حملت الاحتلال مسؤولية قيام ابنهم بتنفيذ العملية.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأحد، بلدة رمانة غرب مدينة جنين مسقط رأس منفذي عملية مغتصبة "إلعاد" البطولية.

وقالت مصادر محلية :"إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة صبيحات في رمانة ونشرت القناصة على الأسطح القريبة من منزلى عملية "إلعاد"، وقامت بمداهمة منازل منفذاً العملية أسعد يوسف الرفاعي(19 عاماً)، وصبحي عماد صبيحات (20 عاماً)".

ولفتت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في البلدة، فيما شرعت الوحدات الخاصة "الإسرائيلية" في أخذ قياسات المنازل؛ تمهيدًا لهدمهما.

جدير ذكره أنه اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 8/5/2022، منفذي عملية "إلعاد" البطولية شرق "تل أبيب"والتي قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب 3 آخرين، في المنطقة مابين مستوطنة "إلعاد"، ومنطقة راس العين في "تل أبيب"، ودون إطلاق النار عليهما، بعد أربعة أيام من البحث المستمر.