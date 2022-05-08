الاحتلال يعتقل شابين من طوباس أحدهما جريح وأسير محرر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من مدينة طوباس، أثناء مرورهما على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد رسول عمر دراغمة (٢٤ عاما)، والشاب محمود سامر أبو مطاوع (٢٦عاما)، أثناء عودتهما من عملهما بالأغوار.

والأسير المحرر محمد رسول دراغمة، أصيب إصابة خطيرة برصاص الاحتــلال في الصدر واليد وشظايا في أنحاء جسده في شهر كانون الأول – ديسمبر الماضي، وأدخل الى غرفة العمليات في حينه وأجرى عدة عمليات جراحية.

وأشارت مصادر، إلى أن إصابة الشاب دراغمة قد أثرت عليه عدة شهور، وقد تعافى حديثا من الإصابة، حيث عاد لممارسة عمله في صالون "القسام" للحلاقة قبل حوالي 10 أيام.

وكان الأسير دراغمة قد أفرج عن الشاب محمد رسول العام الماضي قضى خلالها عامين من الاعتقال، بعد مداهمة قوة خاصة من المستعربين المحل التجاري الذي يملكه والده وسط مدينة طوباس ليتم نقلها بعد ذلك إلى مراكز التحقيق.

الشاب دراغمة هو أسيرٌ سابقٌ درس في جامعة النجاح ونجل القيادي في حماس عمر دراغمة، ويعد اعتقاله الأخير هو الثالث في سجون الاحتلال.

ونال محمد رسول نصيبه من الاعتقال السياسي على يد أجهزة أمن السلطة، حيث يعد معتقلا سياسيا سابقا لعدة مرات، وكما أن والده تعرض للاعتقال لدى الاحتلال وأمن السلطة مرات عديدة.