أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 8 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في تونس بمختلف العيارات المتداولة، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين عبر محركات البحث العالمية، وخاصة التجار والمقبلين على الزواج؛ لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 8 مايو 2022

استقرار الذهب في تونس

استقرت أسعار الذهب في تونس خلال تعاملات، اليوم الأحد 8 مايو/أيار 2022، بالتوازي مع عطلة أسواق المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 8 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في تونس

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في تونس، خلال التعاملات المسائية، نحو 185.26 دينار (60.58 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في تونس اليوم، نحو 162.11 دينار (53.01 دولار).

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 8 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في تونس، عند مستوى 138.95 دينار (45.44 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في تونس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 108.07 دينار (35.34 دولار).

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 8 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في تونس

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في تونس، خلال التعاملات المسائية، نحو 5.762 ألف دينار (1884 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في تونس (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1.297 ألف دينار (424.08 دولار).

أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 8 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب، عالمياً، عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة (آخر جلسات الأسبوع)، لكن المعدن سجل ثالث خسائر أسبوعية على التوالي مع رفع الفائدة الأمريكية وصعود عوائد السندات.