أسعار الذهب اليوم في لبنان الأحد 8 مايو 2022.. استقرار مؤقت

ستقرت أسعار الذهب اليوم في لبنان خلال تعاملات الأحد 8 مايو/أيار 2022، انتظارا لفتح الأسواق العالمية تداولاتها.

وتشهد بورصات الذهب العالمية عطلة أسبوعية، السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان ليسجل نحو 91.903 ألف ليرة (60.58 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، خلال مستهل تداولات السبت نحو 68.928 ألف ليرة (45.44 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 53.610 ألف ليرة (35.34 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 45.951 ألف ليرة (30.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في لبنان

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 80.417 ألف ليرة (53.01 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في لبنان نحو 2.858 مليون ليرة (1884 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 643.336 ألف ليرة (424.08 دولار).