الاحتلال ينقل الأسير أبو حميد المصاب إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

قال نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، إن "إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان مجددًا إلى مستشفى "أساف هروفيه" بشكل عاجل بعد تدهور حاد أصاب جهاز المناعة لديه".

ويعاني تفاقمًا مستمر في وضعه الصحيّ فلا يزال يشتكي أبو حميد من آلام حادة بمختلف أنحاء جسده لا سيما الجهة اليسرى من رئته، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك، وتلازمه اسطوانة الأكسجين لمساعدته على التنفس، وفقد الكثير من وزنه.

يذكر أن الأسير أبو حميد (50 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم بالسجن مدى الحياة داخل أقبية الاحتلال، اعتقله جيش الاحتلال عام 2002، وصدر بحقه حكم بالسجن سبع مؤبدات، و50 عاماً.