قائد الثورة مستقبلا الاسد: الجميع ينظرون اليوم لسوريا كقوة يعتد بها بعد فوزها بالحرب الدولية

أكد قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، أن الرئيس السوري بشار الاسد والشعب السوري يحظيان بالرفعة والشموخ بين شعوب المنطقة، لافتا الى أن الجميع ينظرون الى سوريا اليوم كقوة يعتد بها.

وخلال استقباله اليوم الاحد، الرئيس السوري بشار الاسد والوفد المرافق له، اعتبر القائد الخامنئي مقاومة وصمود الشعب والدولة في سوريا والانتصار في حرب دولية بانها وفرت الارضية لتعزيز مكانة وشموخ سوريا.

وقال: في ضوء الاهتمام والنشاط والارادة القوية لدى رئيس الجمهورية والحكومة الايرانية لتطوير التعاون مع سوريا فانه ينبغي بذل الجهود للمزيد من الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وشدد قائد الثورة على أن سوريا اليوم ليست سوريا قبل الحرب، واشار الى النجاحات الكبرى التي حققتها سوريا في السوح السياسية والعسكرية، مشيراً إلى أن احترام سوريا ومكانتها أصبحت أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي، وأن الجميع يرى في هذا البلد قوة.

وأضاف: ان سوريا اليوم ليست سوريا ما قبل الحرب، ورغم ان الدمار لم يكن قائما في ذلك الحين الا ان مكانة سوريا الان اكبر بكثير من الماضي وان الجميع ينظرون لها كقوة يعتد بها.

وأكد القائد الخامنئي ان "بعض قادة الدول الجارة لنا ولكم لهم علاقات مع قادة الكيان الصهيوني ويتناولون القهوة معا الا ان شعوب هذه الدول يملأون في يوم القدس العالمي الشوارع ويطلقون شعار مناهضة الصهيونية وهذه حقيقة المنطقة اليوم."