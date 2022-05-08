سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 8 مايو 2022.. تحرك طفيف

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد 8 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وخسر الاقتصاد السوري نحو 1.2 تريليون دولار منذ بداية الصراع السياسي، وانخفض متوسط العمر المتوقع للأطفال السوريين بمقدار 13 عامًا، بحسب تقرير دولي أعدته الأمم المتحدة بعنوان "ثمن باهظ للغاية".

وقفز التضخم في سوريا 878% مقارنة بعام 2010، الأمر الذي رفع من أصوات السوريين بضرورة مجاراة هذا الانهيار الحاصل، ولينادي متخصصون إلى حاجة الأسرة إلى نحو مليوني ليرة، أي ما يعادل 800 دولار كمستوى أدنى للعيش، في وقت يبلغ فيه متوسط الأجور 50 دولاراً شهريًا.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وصعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 3895 ليرة للشراء، و3930 ليرة للبيع، بحسب "sp-today" الموقع المتخصص في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

وعن سعر الدولار اليوم في سوريا لدى مدينة إدلب، سجل نحو 3905 ليرات للشراء، و3945 ليرة للبيع، وفي مدينة حلب سجل نحو 3895 ليرة للشراء، و3930 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4104 ليرات للشراء، و4146 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا، مستوى 4797 ليرة للشراء، و4850 ليرة للبيع، بحسب موقع "sp-today" المتخصص في رصد حركة أسعار صرف العملات في سوريا.

وخفض بنك سوريا المركزي سعر صرف العملة المحلية في أبريل/نيسان الماضي إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 3900 للدولار اليوم. وكان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

وتزداد دولرة الاقتصاد السوري الذي تشله حرب مستمرة منذ نحو 11 عامًا، إذ يحاول السوريون حماية أنفسهم من خفض قيمة العملة ومن التضخم.

ورفع انهيار العملة أسعار السلع وزاد الصعوبات على السوريين الذين يكافحون لشراء الطعام وسداد فواتير الكهرباء وغيرها من الأساسيات.

وتعرضت الليرة السورية لضغوط متزايدة في فبراير/شباط بعد أن الهجوم الروسي على أوكرانيا إذ يرتبط الاقتصاد السوري بعلاقات وثيقة مع موسكو الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال تداولات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1037 ليرة للشراء، و1049 ليرة للبيع.

وأظهرت شاشات التداول، تسجيل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) مستوى 1058 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال تعاملات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12671 ليرة للشراء، و12810 ليرات للبيع.